Путін за жодних умов не забере російські війська з України. Скоріш за все, це відбудеться, коли його вже не буде при владі. Саме тоді, найімовірніше, розпадеться і російська імперія – у тому вигляді, в якому вона існує зараз.

Усі імперії розпалися ще у ХХ столітті. Тож російська – остання, яка дещо затрималася на цій планеті. Таку думку у програмі "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі висловив Ігор Яковенко, журналіст з РФ.

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"Третій розпад імперії стане остаточним. Після цього війська РФ безумовно зникнуть з України. Це відбудеться, звісно, після Путіна. При ньому цього не станеться", – переконаний він.

Яковенко пояснив: спроба назвати дату чи хоча б місяць та рік цієї події буде вкрай безвідповідальною. Адже прогнозів щодо розпаду СРСР, наприклад, не було ні в 1990 році, ні навіть на початку 1991-го.

Як правильно говорив Розанов (російський публіцист – 24 канал): "Русь слиняла в 2 дня. Самое большее — в 3". Так само зник і Радянський Союз,

– зазначив він.

Журналіст запевнив: голосування за обнулювання президентських термінів Путіна зараз немає жодного значення. Адже за пів року до розпаду СРСР також був проведений референдум – за збереження СРСР. Тоді у ньому взяли участь 80% громадян Радянського Союзу, 76% проголосували за. Проте вже через 6 місяців СРСР помер де-факто, а ще через 4 – його смерть зафіксували юридично.

Референдум про поправки до конституції РФ: що відомо? Рішення про обнулювання президентських термінів було потрібне Володимиру Путіну, аби втриматися на посаді. Адже за законодавством Росії, людина не можу бути президентом більше як два терміни поспіль.



Раніше роботу ЦВК довелося тимчасово зупинити через пандемію коронавірусу. Зараз точну дату проведення референдуму не повідомляють. Кілька засобів інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що він може відбутися 24 червня.

"Це відбувається раптово. Що буде тригерною подією для розпаду російської імперії у нинішньому її "путінському" вимірі – сказати доволі важко. Можливо, це буде пандемія коронавірусу та зовсім божевільні заходи щодо боротьби з нею", – припустив він.

Й підкреслив, що Росія – єдина країна із складу G20, яка зовсім не допомагає своєму населенню оговтуватися від наслідків коронавірусу та кризи, яку він спричинив.

Довідка. Напередодні секретар РНБО України Олександр Данілов дав 24 каналу ексклюзивне інтерв'ю. У ньому, зокрема, зазначив: рано чи пізно Росія точно розпадеться. Російські ЗМІ підхопили цю заяву і широко розтиражували.