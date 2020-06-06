Путин ни при каких условиях не уберет российские войска из Украины. Скорее всего, это произойдет, когда его уже не будет при власти. Именно тогда, скорее всего, распадется и российская империя – в том виде, в котором она существует сейчас.

Все империи распались еще в ХХ веке. Поэтому русский – последняя, ​​несколько задержалась на этой планете. Такое мнение в программе "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале высказал Игорь Яковенко, журналист из РФ.

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"Третий распад империи станет окончательным. После этого войска РФ безусловно исчезнут из Украины. Это произойдет, конечно, после Путина. При нем этого не произойдет", -переконаний он.

Яковенко пояснил: попытка назвать дату или хотя бы месяц и год этого события будет крайне безответственным. Ведь прогнозов относительно распада СССР, например, не было ни в 1990 году, ни даже в начале 1991-го.

Как правильно говорил Розанов (русский публицист – 24 канал): "Русь слиняла в 2 дня. Самое большее – в 3". Так же исчез и Советский Союз,

– отметил он.

Журналист заверил: голосование за обнуления президентских сроков Путина сейчас не имеет никакого значения. Ведь за пол года до распада СССР также был проведен референдум – за сохранение СССР. Тогда в нем приняли участие 80% граждан Советского Союза, 76% проголосовали за. Однако уже через 6 месяцев СССР умер де-факто, а еще через 4 – его смерть зафиксировали юридически.

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Решение о обнулювання президентских сроков требовалось Владимиру Путину, чтобы удержаться в должности. Ведь по законодательству России, человек не могу быть президентом более двух сроков подряд.



Ранее работу ЦИК пришлось временно остановить из-за пандемии коронавируса. Сейчас точную дату проведения референдума не сообщают. Несколько средств информации со ссылкой на собственные источники сообщали, что он может состояться 24 июня.

"Это происходит внезапно. Что будет тригерной событием для распада российской империи в нинишьому ее" путинской "измерении – сказать довольно трудно. Возможно, это будет пандемия коронавируса и совсем безумные меры по борьбе с ней", – предположил он.

И подчеркнул, что Россия – единственная страна из состава G20, которая совсем не помогает своему населению оправляться от последствий коронавируса и кризиса, который он вызвал.

Справка. Накануне секретарь СНБО Украины Александр Данилов дал 24 каналу эксклюзивное интервью. В нем, в частности, отметил: рано или поздно Россия точно распадется. Российские СМИ подхватили это заявление и широко растиражировали.