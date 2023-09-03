В Институте по изучению войны считают, что российские "военкоры" могут иметь денежный стимул. Это толкает их на регулярные рассказы о войне в Украине, а также отсутствие какой-либо критики в сторону российских властей.

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"Военкоры" зарабатывают деньги

Составители отчета ссылаются на статью BBC, вышедшую 1 сентября. В ней русские "военкоры" кичились тем, что могут зарабатывать от 48 до 188 тысяч рублей (500 – 1950 долларов) за рекламу на своих телеграм-каналах.

В BBC рассказали, сколько зарабатывал рекламный агент, работающий с каналами, связанными с ЧВК "Вагнера". Источник утверждает, что он получал около 31 500 рублей (около 330 долларов) за рекламу.

Несколько сотрудников издания "РИА ФАН", которое сейчас закрыто и связано с ЧВК "Вагнера", получали от 10 500 до 21 800 рублей (около 108 – 226 долларов) за рекламу. Причина таких скромных сумм – малое количество подписчиков.

Обратите внимание! В BBC отметили, что средняя месячная заработная плата россиян – 66 тысяч рублей (около 685 долларов). А это значит, что в среднем "военкоры" могут зарабатывать гораздо больше, чем среднестатистический житель страны-агрессора.

Почему не критикуют власть

В Институте считают, что российские "военкоры" могут быть финансово мотивированы поддерживать и наращивать аудиторию. Делают они это с помощью репортажей о войне без критики русской власти.

Если бы у них было желание критиковать власть, то пришлось бы сопротивляться попыткам цензуры. А еще их могут ожидать потенциальные юридические проблемы. Всё это может стать причиной уменьшения количества рекламы. Хотя у "военкоров", которые якобы рассказывают неприятную правду, также есть немало подписчиков.

Составители отчета обратили внимание на слова известного "военкора" Александра "Саши" Коца. Он обратил внимание на то, что его коллеги имеют "прямой канал для приватной передачи информации" министерству обороны России.