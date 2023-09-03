В Інституті з вивчення війни вважають, що російські "воєнкори" можуть мати грошовий стимул. Це штовхає їх на регулярні розповіді про війну в Україні, а також відсутність будь-якої критики у бік російської влади.

Читайте також Путін готується до антивоєнних виступів: хто може здійснити новий заколот проти диктатора

"Воєнкори" заробляють гроші

Укладачі звіту посилаються на статтю BBC, яка вийшла 1 вересня. У ній російські "воєнкори" хизувалися тим, що можуть заробляти від 48 до 188 тисяч рублів (500 – 1 950 доларів) за рекламу на своїх телеграм-каналах.

У BBC розповіли, скільки заробляв рекламний агент, який працює з каналами, пов'язаними з ПВК "Вагнера". Джерело стверджує, що він отримував близько 31 500 рублів (близько 330 доларів) за рекламу.

Кілька співробітників видання "РИА ФАН", яке зараз зачинене та пов'язане з ПВК "Вагнера", отримували від 10 500 до 21 800 рублів (близько 108 – 226 доларів) за рекламу. Причина таких скромних сум – мала кількість підписників.

Зверніть увагу! У BBC зазначили, що середня місячна заробітна плата росіян – 66 тисяч рублів (близько 685 доларів). А це означає, що в середньому "воєнкори" можуть заробляти значно більше, ніж середньостатистичний мешканець країни-агресорки.

Чому не критикують владу

В Інституті вважають, що російські "воєнкори" можуть бути фінансово мотивовані підтримувати та нарощувати аудиторію. Роблять вони це з допомогою репортажів про війну без критики російської влади.

Якби у них було бажання критикувати владу, то довелося б чинити опір спробам цензури. А ще на них можуть очікувати потенційні юридичні проблеми. Усе це може стати причиною зменшення кількості реклами. Хоча, "воєнкори", які буцімто розповідають неприємну правду, також мають чимало підписників.

Укладачі звіту звернули увагу на слова відомого "воєнкора" Олександра "Саші" Коца. Він звернув увагу на те, що його колеги мають "прямий канал для приватної передачі інформації" міністерству оборони Росії.