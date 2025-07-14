По предварительной информации, оккупанты могут прятаться в частном секторе на окраинах города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислава "Османа" Бунятова.

Смотрите также Уникальная операция на Харьковщине: украинские дроны и роботы взяли россиян в плен

Что известно о побеге российских пленных?

В своих соцсетях Бунятов сообщил, что российские пленные стремятся завладеть автотранспортом и двигаться дальше. По данным военного, украинским языком они не владеют.

При обнаружении пленных "Осман" призывает граждан обращаться в дежурную часть Краматорского районного управления полиции, а в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей – ликвидировать оккупантов на месте.



Российские пленные, сбежавшие от конвоя в Краматорске / Фото Станислава Бунятова

К слову, ранее сообщалось, что в России обменянных военнослужащих сразу же возвращают на передовую. Им не дают увидеться с родными, а тяжелые ранения не становятся поводом для освобождения от службы. Поэтому родственники оккупантов не скрывают возмущения.