Из-за этого родственники оккупантов не скрывают возмущения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Из плена сразу на фронт

Как говорят в СМИ, в России обменянных из украинского плена оккупантов сразу же возвращают на фронт без отпуска и без права на обследование.

Так, одна из женщин российского солдата рассказала свою историю. Ее муж якобы более года находился в плену. Лишь недавно он вернулся в рамках обмена "1000 на 1000". Однако уже на следующий день после обмена его снова отправляют в зону боевых действий.

Другая же россиянка сообщила, что ее брата после года плена, с осколочными ранениями и ампутированными пальцами, не отпустили домой. Более того, ему отказали в прохождении военно-врачебной комиссии, а сразу поставили в строй.

Подобные истории родственники пленных рассказывают в закрытых Telegram-чатах. Там они открыто возмущаются на власть и командование.

По словам российского правоохранителя, пребывание в плену якобы не освобождает от службы в армии или возвращения на поле боя. Формально можно добиться комиссования через медицинскую комиссию, но на практике это сделать сложно.

К слову, российская сторона намеренно распространяет ложную информацию о якобы почти полном отсутствии своих военнопленных в Украине после масштабного обмена, чтобы посеять панику среди родственников и подпитать патриотические настроения в России.