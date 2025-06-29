Через це родичі окупантів не приховують обурення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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З полону одразу на фронт

Як мовиться у ЗМІ, у Росії обміняних з українського полону окупантів одразу ж повертають на фронт без відпустки й без права на обстеження.

Так, дружина одного з російських солдатів розповіла свою історію. Її чоловік нібито понад рік перебував у полоні. Лише нещодавно він повернувся в межах обміну "1000 на 1000". Проте вже наступного дня після обміну його знову відправляють в зону бойових дій.

Інша ж росіянка повідомила, що її брата після року полону, з осколковими пораненнями й ампутованими пальцями, не відпустили додому. Ба більше, йому відмовили в проходженні військово-лікарської комісії, а одразу поставили у стрій.

Подібні історії родичі полонених розповідають в закритих Telegram-чатах. Там вони відкрито обурюються на владу та командування.

За словами російського правоохоронця, перебування в полоні нібито не звільняє від служби в армії чи повернення на поле бою. Формально можна домогтися комісування через медичну комісію, але на практиці це зробити складно.

До слова, російська сторона навмисно поширює хибну інформацію про нібито майже повну відсутність своїх військовополонених в Україні після масштабного обміну, щоб посіяти паніку серед родичів і підживити патріотичні настрої в Росії.