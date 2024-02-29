Украинские силы охотятся на российских боевиков по всему миру, – Politico

Журналисты издания Politico утверждают, что украинские силы охотятся на российских боевиков по всему миру. Активное участие в этих действиях принимают наши спецслужбы.

Свидетельством этого стала успешная операция ГУР МО в Судане. В то же время в издании отметили, что в Киеве заверили, что действуют исключительно в рамках международного права.

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Украинские силы охотятся на российских военных преступников

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии журналистам Politico заявил, что украинская разведка должна присутствовать везде, где есть необходимость уничтожить врага, который ведет полномасштабную войну против Украины.

Мы присутствуем везде, где только можно ослабить интересы России. Что касается Судана... Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (информацию – 24 Канал),

– подчеркнул он.

До этого в издании Kyiv Post обнародовали видео, на котором украинские спецназовцы допрашивают русскоязычных боевиков, захваченных в плен в Судане, утверждавших, что они являются членами группы наемников ЧВК "Вагнер".

На видео, в котором фигурирует украинский солдат с позывным "Тимур", видно, как он допрашивает одного из пленных об их происхождении и мотивах пребывания в Судане. Захваченный боец признался, что является членом частной военной компании "Вагнер" и заявил, что их миссия заключается в свержении местного правительства.

По словам боевика, сейчас в Судане действует около ста вагнеровцев, которые базируются в соседней Центральноафриканской Республике. Это разоблачение появилось после того, как в распоряжении Kyiv Post оказались две видеозаписи, на которых украинские спецназовцы якобы выслеживают российских наемников в Судане еще в ноябре 2023 года.

Россия имеет свой значительный след в Африке

Журналисты отметили, что Россия имеет значительный след в Африке. В частности, ЧВК "Вагнера", которая воевала в Украине, переформировали в так называемый "Африканский корпус". Согласно отчету варшавского Центра восточных исследований, они присутствуют в африканском регионе Сахель, в Буркина-Фасо, а также в Ливии.

"Военные хунты, захватившие власть во многих странах Сахельского региона в последние годы, видят в России защитника как на внутренней, так и на международной арене, и стремятся сотрудничать с ней в сфере обороны", – говорится в отчете.

Это делает атаку на российское присутствие в Африке способом борьбы с влиянием Кремля за рубежом. Андрей Юсов отметил, что российская террористическая сеть так называемых военных компаний на территории Африканского континента продолжает работать и заниматься противоправной деятельностью и поддержкой местных террористических группировок.

Все, что делает Украина за рубежом, осуществляется в рамках международного права и в сотрудничестве с местными властями и нашими международными партнерами,

– заявил представитель ГУР.

В недавнем заявлении председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские спецслужбы, в частности ГУР и СБУ, применяют нетрадиционную тактику ведения боевых действий, направленную на уязвимые места России. Малюк выделил Африку как ключевую сферу, на которой Украина сосредоточивает свое внимание в рамках этого стратегического подхода.