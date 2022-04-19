Об этом сообщает украинская разведка. По данным наших разведчиков, оккупанты уже начали печатать бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме".

Важно В Херсонской области с сельсовета сняли триколор: оккупанты угрожают расправой

Для этого привлекли мощности типографии в городе Новая Каховка. Местные жители убеждены, что реальное голосование не будет проводиться, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ.

Обратите внимание! "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации.

Также россияне планируют устроить "референдум" в городе Снигиревка (Николаевская область) – по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

А в Снегиревке Запорожской области враг начал перепись населения пенсионного возраста. Россияне анонсируют установление до 1 сентября:

российской администрации,

открытие отделения "почты России",

запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров,

введение в обращение русских рублей.

Есть информация о начале оформления российских паспортов, в частности – заграничных,

– отмечает разведка.

Ранее в Херсонском областном совете оккупантам дали четкий ответ, что Херсонщина является неотъемлемой частью Украины. Как сказал депутат Херсонского облсовета, херсонцы будут гнать в шею оккупантов даже голыми руками.

В Херсонском облсовете ответили о возможном "референдуме" оккупантов: смотрите видео