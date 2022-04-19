Про це повідомляє українська розвідка. За даними наших розвідників, окупанти вже почали друкувати бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі".

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Для цього залучили, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка. Місцеві мешканці переконані, що реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських ЗМІ.

Зверніть увагу! "Голосування" оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.

Також росіяни планують влаштувати "референдум" у місті Снігурівка (Миколаївська область) – щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

А у Снігурівці Запорізької області ворог розпочав перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня:

російської адміністрації,

відкриття відділення "пошти Росії",

запуск мобільного зв'язку та інтернет-послуг від російських провайдерів,

введення в обіг російських рублів.

Є інформація про початок оформлення російських паспортів, зокрема – закордонних,

– зазначає розвідка.

Раніше в Херсонській обласній раді окупантам дали чітку відповідь, що Херсонщина є невіддільною частиною України. Як сказав депутат Херсонської облради, херсонці будуть гнати в шию окупантів навіть голими руками.

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