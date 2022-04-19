Про це повідомляє українська розвідка. За даними наших розвідників, окупанти вже почали друкувати бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі".
Важливо На Херсонщині з сільради зняли триколор: окупанти погрожують розправою
Для цього залучили, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка. Місцеві мешканці переконані, що реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських ЗМІ.
Також росіяни планують влаштувати "референдум" у місті Снігурівка (Миколаївська область) – щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.
А у Снігурівці Запорізької області ворог розпочав перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня:
- російської адміністрації,
- відкриття відділення "пошти Росії",
- запуск мобільного зв'язку та інтернет-послуг від російських провайдерів,
- введення в обіг російських рублів.
Є інформація про початок оформлення російських паспортів, зокрема – закордонних,
– зазначає розвідка.
Раніше в Херсонській обласній раді окупантам дали чітку відповідь, що Херсонщина є невіддільною частиною України. Як сказав депутат Херсонської облради, херсонці будуть гнати в шию окупантів навіть голими руками.