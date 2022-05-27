К примеру, вчера 26 мая из Боровой выехали, по меньшей мере, 15 КамАЗов с семенами подсолнечника. Украденное повезли в направлении Старобельска, что на временно оккупированной части Луганской области.

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Захватчики хотят ввести систему налогообложения и собственный документооборот

Кроме того, что россияне нагло воруют украинский урожай, они еще хотят "облагать" население. Да, они обязывают предпринимателей и фермеров отдавать 50 процентов прибыли или урожая. Тем, кто не соглашается на такие условия, угрожают отобрать их земли, имущество и бизнес, и отдать другим владельцам, которые будут охотно платить врагам.

Также кафиры пытаются внедрять на оккупированных территориях собственный документооборот. В Боровой уже начали выдавать напечатанные на принтере свидетельства рождения и смерти.

Примечательно, что в этих документах Борову относят к Купянскому району Белгородской области России. А сам Купянск, также временно оккупированный, выдают "документы", где указано: "город Купянск, Луганская область, Российская Федерация". На самом же деле эти документы имеют не больше юридической силы, чем обертки от конфет.

Гуманитарный кризис и информационная война в Боровой

Хотя на территории Боровской общины нет боевых действий, но в населенных пунктах постоянно находятся вражеские военные. Жителям живется очень тяжело – у них нет мобильной связи, интернета, а иногда даже электричества. В магазины иногда завозят какие-то продукты, но они низкого качества и изготовлены в России или так называемой "ЛНР". В аптеках не хватает лекарств.

Боровчане жалуются на проблемы с деньгами. Чтобы получить наличные деньги, нужно выезжать в Сватово или Старобельск (175 и 235 километров от Боровой соответственно). А там приходится платить до 40 процентов комиссии от общей суммы.

Русские традиционно для себя проводят информационную войну и политику пропаганды. Они рассказывают горожанам о мнимой "победе" России, "измене" украинской власти, которая якобы их обманула и покинула, выдумки об "одном народе" и о том, как хорошо им будет житься под Россией. Захватчики даже имеют специальные методички, где указано, что и как нужно говорить людям.

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