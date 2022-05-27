До прикладу, вчора 26 травня з Борової виїхали щонайменше 15 КАМАЗів із насінням соняшника. Украдене повезли в напрямку Старобільська, що на тимчасово окупованій частині Луганської області.

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Загарбники хочуть ввести систему оподаткування та власний документообіг

Крім того, що росіяни нахабно крадуть український врожай, вони ще й хочуть "оподатковувати" населення. Так, вони зобов'язують підприємців та фермерів віддавати 50 відсотків прибутку або урожаю. Тим, хто не погоджується на такі умови, погрожують відібрати їхні землі, майно та бізнес, і віддати іншим "власникам", які охоче платитимуть ворогам.

Також окупанти намагаються впроваджувати на окупованих територіях власний документообіг. У Боровій вже почали видавати надруковані на принтері свідоцтва про народження та смерть.

Примітно, що у цих "документах" Борову відносять до Куп'янського району Білгородської області Росії. А сам Куп'янськ, який також тимчасово окупований, видають "документи", де вказано: "місто Куп'янськ, Луганська область, Російська Федерація". Насправді ж ці документи мають не більше юридичної сили, аніж обгортки від цукерок.

Гуманітарна криза та інформаційна війна у Боровій

Хоч на території Борівської громади наразі немає бойових дій, але в населених пунктах постійно перебувають ворожі військові. Мешканцям живеться дуже важко – у них немає мобільного зв'язку, інтернету, а подекуди навіть електрики. До магазинів часом завозять якісь продукти, але всі вони низької якості та виготовлені у Росії чи так званій "ЛНР". В аптеках бракує ліків.

Борівчани скаржаться також на проблеми з грішми. Аби отримати готівку, потрібно виїжджати до Сватового чи Старобільська (175 та 235 кілометрів від Борової відповідно). А там за це доводиться платити до 40 відсотків комісії від загальної суми.

Росіяни, традиційно для себе, проводять інформаційну війну та політику пропаганди. Вони розповідають містянам про уявну "перемогу" Росії, "зраду" української влади, яка нібито їх обдурила і покинула, вигадки про "один народ" та те, як добре їм житиметься під Росією. Загарбники навіть мають спеціальні методички, де вказано, що і як потрібно говорити людям.

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