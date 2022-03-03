Российские военные используют медицинские машины для перевозки боеприпасов

Россия продолжает показывать свою циничность, низость и неспособность вести бои по законам военного времени. Российские орки уже прикрывались женщинами и детьми. На этот раз – использовали авто скорой.

К уже и так большому количеству военных преступлений, которые совершили оккупанты – присоединился еще один. За него, как и за все государство-агрессор, вскоре будет отвечать.

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Очередной цинизм врага

"ВС России используют медицинские машины для перевозки боеприпасов. Это военное преступление, за которое они скоро будут отвечать!", – говорится в сообщении.

В видео говорится, что россияне покидают своих раненых и убитых. Но, наполняют санитарные машины боеприпасами.

Оккупанты цинично прикрываются медицинскими машинами, чтобы доставить боеприпасы: смотрите видео





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