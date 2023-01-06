Внимание на это обратили международные расследователи InformNapalm, проанализировавшие появившиеся в соцсетях фото. На фотографиях видно, что россияне маскируют топливозаправщики под машины с дровами.
Кстати РосСМИ подтвердили смерть не менее 500 мобилизованных оккупантов
Оккупанты также цинично маскируют РСЗО
В InformNapalm заявили, что за год до полномасштабного вторжения, в 2021 году, уже обращали внимание на видео с учений Центрального военного округа России.
Как оккупанты маскируют свои военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm
Россияне маскируют военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm
Тогда военнослужащие отрабатывали нестандартную маскировку топливозаправщиков под гражданские зерновозы, чтобы ввести в заблуждение средства воздушной разведки и ударные БПЛА.
Такой тип маскировок подпадает под признаки военного вероломства и является грубым нарушением норм международного права,
– указывают расследователи.
Кроме того, в InformNapalm добавили, что россияне практикуют маскировку РСЗО под грузовики, покрытые тентами, маркируют грузовые авто и боевые машины красным крестом и прибегают к другим способам вероломства.
Маскировка не помогает оккупантам избегать потерь
Как бы Россия ни пыталась замаскировать свою технику, однако все равно вынуждена мириться с большими потерями. Украинские военные уничтожают технику и личный состав армии России.
Утром 6 января Генштаб ВСУ привычно обновил данные по потерям врага. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 110 250 захватчиков. Кроме того, Россия потеряла немало техники:
- танков – 3064 (+23);
- боевых бронированных машин – 6124 (+16);
- артиллерийских систем – 2059 (+8);
- РСЗО – 431 (+5);
- средств ПВО – 215 (+0);
- самолетов – 285 (+1);
- вертолетов – 272 (+1);
- крылатых ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
- специальной техники – 182 (+0).