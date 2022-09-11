Об этом 11 сентября рассказал военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц". Во вражеских документах также была карта Херсонской области.

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"Здесь рапорты на имя командира батальона. Приблизительно рапортов 30 "ответчиков". Так называемых пятисотых. Он их держал у себя, то есть они дальше никуда не ушли. Интересно, что рапорты писали преимущественно после 29 августа. Наши ребята дали им жару", – сказал военный.

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"Штирлиц" показал и другие вещи, которые были в папке. В частности, военный билет. Интересно, что оккупант спрятал его под оберткой украинского паспорта. По словам "Штирлица", владелец документов, скорее всего, пошел "на концерт кобзона".

Воруют паспорта из домов и кладут туда свои документы. Еще интересен журнал ведения боевых действий. Это пойдет в Гаагский суд,

– отметил военный.

Россияне бегут из Украины

Продолжается контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Оккупанты и коллаборанты пытаются уехать в россию. В частности, на границе страны-убийцы и псевдореспублики образовались очереди. Российские пропагандисты говорят о гуманитарной катастрофе.

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