Про це 11 вересня розповів військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц". У ворожих документах також була карта Херсонської області.

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"Тут рапорти на ім'я командира батальйону. Приблизно рапортів 30 "відказників". Так званих п'ятсотих. Він їх тримав у себе, тобто вони далі нікуди не пішли. Цікаво, що рапорти писали переважно після 29 серпня. Наші хлопці дали їм жару", – сказав військовий.

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Що ще знайшли військові

"Штірліц" показав й інші речі, що були в теці. Зокрема, військовий квиток. Цікаво, що окупант заховав його під обгорткою українського паспорта. За словами "Штірліца", власник документів, швидше за все, пішов "на концерт кобзона".

Крадуть паспорти з хат і кладуть туди свої документи. Ще цікавий журнал ведення бойових дій. Це піде до Гааги в суд,

– зазначив військовий.

Росіяни втікають з України

Триває контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Окупанти та колаборанти намагаються виїхати до росії. Зокрема, на кордоні країни-вбивці та псевдореспубліки утворилися черги. Російські пропагандисти говорять про гуманітарну катастрофу.

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