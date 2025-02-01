В частности, оккупанты специально ломают авто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

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Что делают россияне, чтобы не попадать в штурмы

По данным "Атеш", российские военные, ответственные за вооружение и лодки, затягивают подписание накладных, а также сознательно допускают множество ошибок в документах. Там отмечают, что такие действия оккупантов мешают нормальному снабжению и замедляют подготовку к боевым операциям.

Среди военнослужащих 205-й мотострелковой бригады, дислоцированной в районе Таврийска, растет количество саботажа и отказов выполнять приказы командования,

– добавляют в "Атеш".

Кроме этого, водители ломают автомобили и не спешат ремонтировать их, аргументируя это нехваткой запчастей и сложностью ремонта. В "Атеш" говорят, что это делается для того, чтобы выиграть время перед ротацией и дождаться, пока подразделение не отведут в тыл.