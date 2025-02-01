Зокрема, окупанти спеціально ламають авто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партизанський рух "Атеш".

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Що роблять росіяни, щоб не потрапляти в штурми

За даними "Атеш", російські військові, що відповідальні за озброєння та човни, затягують підписання накладних, а також свідомо допускають безліч помилок у документах. Там зазначають, що такі дії окупантів заважають нормальному постачанню та сповільнюють підготовку до бойових операцій.

Серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати накази командування,

– додають в "Атеш".

Окрім цього, водії ламають автомобілі та не поспішають ремонтувати їх, аргументуючи це браком запчастин та складністю ремонту. В "Атеш" кажуть, що це робиться для того, щоб виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил.