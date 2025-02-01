Форсувати її фактично неможливо, ускладнить цей процес окупантам артилерійський вогонь ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що ворог може і не здійснювати спроби просування.

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Річка загнала росіян у глухий кут

Поруч з Великою Новосілкою тече річка Мокрі Яли, яка є серйозною перешкодою. Переїхати її технікою неможливо. Тим часом три мости, які є поруч з населеним пунктом, вже давно зруйновані. На щастя, річка не стала перешкодою для відходу українських військових.

Спершу ця річка мене турбувала, а тепер в мене на неї великі сподівання. Форсувати цю річку під зустрічним вогнем – ще те завдання,

– наголосив ветеран.

За його словами, якщо в України є достатньо особового складу та артилерії, по річці можна збудувати новий рубіж оборони. В такий спосіб окупація росіянами Великої Новосілки стане для них черговою піарно-політичною некорисною, з військового огляду, кампанією.

Ситуація біля Великої Новосілки: дивіться на карті

Якби не річка, взяття Великої Новосілки дало б можливість подальшого просування.

Унеможливити форсування для росіян – завдання, яке можна зробити. В такий спосіб Велика Новосілка стає тупиком для росіян,

– підкреслив Дикий.

Він додав, що російська пропаганда довгий час робила зі взяття цього населеного пункту "чудо", вважаючи, що він дуже великий та важливий. Водночас армія окупантів втратила там велику кількість особового складу та техніки.

Тепер вони там поставлять прапор, знімуть репортажі про те, що взяли аж "цілу Велику Новосілку", "понадувають щоки" і все. На цьому напрямку буде все. Якщо росіяни побачать, що далі їх "чекають", вони може і не спробують форсувати річку,

– підсумував він.

До слова, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук повідомив, що росіянам на вищому рівні наказують за будь-яку ціну повернути все, що відбили українські військові. Така ситуація склалась з Великою Новосілкою, яка не має стратегічного значення.