Террористы носят траур по террористам. Собственно именно так можно назвать новый флешмоб в рядах оккупационного войска.

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Россияне чтят память Насраллы

Недавно российские военные телеграмм-каналы распространили фото. На них изображены грабители в форме с "интересной" нашивкой. На этой нашивке виднеется портрет ликвидированного главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. Также оккупанты имеют нашивки с флагами ливанской группировки боевиков.

Отмечается, что россияне сделали этот шаг "в знак солидарности" с террористами после ликвидации их генерального секретаря.

Оккупанты сочувствуют "горю" террористов "Хезболлы" / Фото соцсети

Напомним, что 27 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, использовав более 80 бомб.

Операция под названием "Новый порядок" привела к гибели Насраллы.

По словам израильского чиновника, знакомого с ударом, Иерусалим использовал во время удара разрушители бункеров – боеприпасы, предназначенные для проникновения в подземные цели.