Терористи носять траур за терористами. Власне саме так можна назвати новий флешмоб у лавах окупаційного війська.

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Росіяни вшановують пам'ять Насралли

Нещодавно російські військові телеграм-канали поширили фото. На них зображені заграбники у формі із "цікавою" нашивкою. На цій нашивці видніється портрет ліквідованого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли. Також окупанти мають нашивки із прапорами ліванського угруповання бойовиків.

Зазначається, що росіяни зробили цей крок "на знак солідарності" з терористами після ліквідації їхнього генерального секретаря.

Окупанти співчувають "горю" терористів "Хезболли" / Фото соцмережі

Нагадаємо, що 27 вересня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по головному штабу "Хезболли" у Бейруті, використавши понад 80 бомб.

Операція під назвою "Новий порядок" призвела до загибелі Насралли.

За словами ізраїльського чиновника, знайомого з ударом, Єрусалим використовував під час удару руйнівники бункерів – боєприпаси, призначені для проникнення в підземні цілі.