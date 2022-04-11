Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что ГСЧС продолжают работать на месте обстрела.
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Попало в многоэтажку
"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы", – говорится в сообщении.
Спасатели разбирают завалы дома после обстрела в Лисичанске / Фото "Суспільне Донбас"
Напомним, что российские захватчики сейчас активизируются на Востоке Украины. Именно поэтому, чтобы спасти как можно больше местных жителей, Украина проводит их эвакуацию.
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