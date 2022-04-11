Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що ДСНС продовжують працювати на місці обстрілу.
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Влучило в багатоповерхівку
"Пряме попадання в багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали", – мовиться в повідомленні.
Рятувальники розбирають завали будинку після обстрілу в Лисичанську / Фото "Суспільне Донбас"
Нагадаємо, що російські загарбники зараз активізовуються на Сході України. Саме тому, аби врятувати якнайбільше місцевих жителів, Україна проводить їхню евакуацію.
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