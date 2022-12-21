Журналисты собрали более 60 случаев. Они основываются на фотографиях, отчетах российских СМИ и интервью с десятками жертв.

Кстати говоря Сколько убийств мирных жителей во время оккупации Севера задокументировала ООН

Некоторые жертвы содержались в местах заключения. Их допрашивали и избивали электрическим током. Некоторых депортировали в Россию, а кто-то, к сожалению, погиб. Зверства проходили на территориях вокруг Киева, Херсонской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей.

Насилие было спланировано

Заключенные списки доказывают, что насилие в Украине было спланировано, а не случайно. Россия использовала жестокость как стратегию войны.

Американские и британские аналитики убеждены, что российская разведка потратила месяцы на составление списков расстрелов перед вторжением 24 февраля. Так, летом 2021 года подразделение российской спецслужбы, занимавшееся планированием оккупации, резко активизировалось. Агенты классифицировали влиятельных украинцев как потенциальных коллаборационистов или ненадежных лиц.

Кто был в списках

Журналисты получили копии списков из 31 человека, за которыми россияне охотились в Николаевской и Херсонской областях. Там были 8 солдат, 7 ветеранов, 7 гражданских лиц и 9 человек, обвиняемых в помощи ВСУ. В перечне был один человек, обвиненный в антироссийских взглядах и антироссийской пропаганде.

В списках, которые не были датированы, содержались полные имена, а также некоторые прозвища, даты рождения и адреса.