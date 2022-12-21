Журналісти зібрали понад 60 таких випадків. Вони базуються на фотографіях, звітах російських ЗМІ та інтерв'ю з десятками жертв.

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Деяких жертв утримували в місцях ув'язнення. Їх допитували та били електричним струмом. Декого депортували до Росії, а хтось, на жаль, загинув. Звірства відбувались на територіях навколо Києва, Херсонської, Запорізької, Чернігівської та Донецької областей.

Насильство було спланованим

Укладені списки доводять, що насильство в Україні було спланованим, а не випадковим. Росія використала жорстокість як стратегію війни.

Американські та британські аналітики переконані, що російська розвідка витратила місяці на складання списків розстрілів перед вторгненням 24 лютого. Так, влітку 2021 року підрозділ російської спецслужби, який займався плануванням окупації, різко активізувався. Агенти класифікували впливових українців як потенційних колабораціоністів або ненадійних осіб.

Хто був у списках

Журналісти отримали копії списків із 31 людини, на яких росіяни полювали в Миколаївській та Херсонській областях. Там були 8 солдатів, 7 ветеранів, 7 цивільних осіб і 9 осіб, яких звинувачували у допомозі ЗСУ. У переліку був один чоловік, якого звинуватили в антиросійських поглядах і антиросійській пропаганді.

У списках, які не були датовані, містилися повні імена, а також деякі прізвиська, дати народження та адреси.