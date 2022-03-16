Мэра Яковлева похитили прямо из городского совета, сообщил активист. Вместе с ним похитили и его заместителя.

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Похищение глав городов уже не в первый раз осуществляется оккупантами. Это нарушение прав человека и правил ведения войны.

Только что из горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлев и Юрия Палюха. Собираемся на центральные площади в 12:00,

– сообщил Костюченко.