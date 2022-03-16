Мера Яковлева викрали просто з міської ради, повідомив активіст. Разом із ним викрали і його заступника.

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Викрадення голів міст вже не вперше здійснюється окупантами. Це – порушення прав людини та правил ведення війни.

"Щойно з міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєв та Юрія Палюха. Збираймося на центральні площі о 12:00",

- повідомив Костюченко.

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