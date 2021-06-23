В Кремле заявили, что якобы речь идет о 3 километрах "русской территории", на которые зашел британский корабль. Об этом рассказали российские СМИ.

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Что говорят в Кремле

В 11:52 британский эсминец "Дефендер" пересек российскую границу и на 3 километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент,

– заявили в России.



В России опубликовали маршрут британского эсминца / Фото Дождь

Они в очередной раз повторили, что якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал.

Поэтому они в очередной раз рассказали, что:

в 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительный выстрел;

в 12:19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца;

в 12:23 "Дефендер" покинул якобы "морской пространство России".

Комментарий МИД Украины

Глава МИД Украины прокомментировал инцидент. Он написал, что "это наглядное доказательство украинской позиции – агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам".

Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море,

– заявил Кулеба.

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