У Кремлі заявилли, що нібито мовиться про 3 кілометри "російської території", на які зайшов британський корабель. Про це розповіли російські ЗМІ.
До теми Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі
Що кажуть в Кремлі
Об 11:52 британський есмінець "Дефендер" перетнув російський кордон і на 3 кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент,
– заявили у Росії.
У Росії опублікували маршрут британського есмінця / Фото Дождь
Вони вкотре повторили, що нібито попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але есмінець не відреагував.
Тому вони вкотре розповіли, що:
- об 12:06 та 12:08 російський прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальний постріл;
- об 12:19 російський літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця;
- об 12:23 "Дефендер" покинув нібито "морський простір Росії".
Коментар МЗС України
Очільник МЗС України прокоментува інцидент. Він написав, що "це наочний доказ української позиції – агресивна і провокативна політика Росії в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам".
Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі,
– заявив Кулеба.
Росія відкрила вогонь по британському емінцю "Дефендер": що відомо
- 23 червня сили спецоперацій України, Британії та США провели спільні навчання на есмінці "Дефендер". Тренування провела спільна абордажна група: тренували неочікуване захоплення судна.
- Згодом Росія у той же день відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер".
- У Міноборони Росії заявляють, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".
- Після обстрілу Міністерство оборони Росії викликало військового аташе Великої Британії в Москві.
- Все через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі, по якому росіяни відкрили попереджувальний вогонь.
- Водночас російський журналіст Олексій Венедиктов спрогнозував відповідь аташе: "Мис Фіолент – це Крим, який Велика Британія вважає Україною, а не Росією".
- На інцидент вже відреагувала Велика Британія.