Российские военные продолжают терроризировать людей на Херсонщине

Оккупанты терроризируют местное население на временно захваченной Херсонщине. Враг хочет восстановить свою боеспособность на Южнобужском направлении.

Россияне осуществляют мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Они желают вернуть свою боеспособность.

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В то же время, на Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, ВСУ зафиксировали перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии. Вероятно, враг хочет перегруппировать свои силы.

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