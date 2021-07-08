На полигоне под Симферополем страна-агрессор отрабатывала стрельбы танков Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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Стрельба по внезапным мишеням, имитирующим боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстоянии от 1 000 до 2 000 метров,

– говорится в сообщении.

В учениях приняли участие более 200 российских военных и около 10 танков Т-72Б3.

Обратите внимание! В Украине 28 июня стартовали многонациональные учения "Си Бриз", завершатся они 10 июля. Участие в отработках принимают военные из 32 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

"Обстрел" британского эсминца: главное

Украина, США и Великобритания 23 июня провели в Черном море совместные учения.

Силы специальных операций союзников тренировались на британском эсминце "Дефендер".

После этого в России начали распространять фейк об обстреле корабля. "Нападение" никто не почувствовал.

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