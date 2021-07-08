На полігоні під Сімферополем країна-агресор відпрацьовувала стрільби танків Т-72Б3. Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту.
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Стрілянина по раптових мішенях, що імітують бойові машини, розрахунки РПГ і вертольоти умовного противника, виконувалася танкістами на відстані від 1 000 до 2 000 метрів,
– йдеться у повідомленні.
У навчаннях взяли участь понад 200 російських військових і близько 10 танків Т-72Б3.
"Обстріл" британського есмінця: головне
- Україна, США та Велика Британія 23 червня провели у Чорному морі спільні навчання.
- Сили спеціальних операцій союзників тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Після цього у Росії почали поширювати фейк про обстріл корабля. "Напад" ніхто не відчув.
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