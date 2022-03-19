Оккупанты взяли Маруняка в заложники "для перестраховки"

Мэр города Голая Пристань Александр Бабич сообщил, что оккупанты уже отпустили Маруняка. Враг использовал дом старосты села, чтобы переночевать.

Достойно внимания Россияне продолжают брать в заложники и убивать гражданских, – Генштаб

Сообщается, что оккупанты взяли Маруняка в заложники "для перестраховки".

У Маруняка все нормально, они у него переночевали. Это он как в заложниках у них был для перестраховки. В настоящее время они базируются в школе в Старой Збурьевке. В Новой Збурьевке стоят в Доме культуры. Ситуация вообще стабильно напряженная,

– сказал Бабич.

Российские войска временно оккупировали Херсон. Враг проводит в Херсонской области дезинформацию населения.

Также оккупанты похищают людей, проводят обыски и занимаются мародерством.