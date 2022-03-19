Оккупанты взяли Маруняка в заложники "для перестраховки"
Мэр города Голая Пристань Александр Бабич сообщил, что оккупанты уже отпустили Маруняка. Враг использовал дом старосты села, чтобы переночевать.
Достойно внимания Россияне продолжают брать в заложники и убивать гражданских, – Генштаб
Сообщается, что оккупанты взяли Маруняка в заложники "для перестраховки".
У Маруняка все нормально, они у него переночевали. Это он как в заложниках у них был для перестраховки. В настоящее время они базируются в школе в Старой Збурьевке. В Новой Збурьевке стоят в Доме культуры. Ситуация вообще стабильно напряженная,
– сказал Бабич.
- Российские войска временно оккупировали Херсон. Враг проводит в Херсонской области дезинформацию населения.
- Также оккупанты похищают людей, проводят обыски и занимаются мародерством.
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