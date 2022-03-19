Окупанти взяли Маруняка в заручники "для перестраховки"
Мер міста Гола Пристань Олександр Бабич повідомив, що окупанти вже відпустили Маруняка. Ворог використав дім старости села, щоб переночувати.
Варте уваги Росіяни продовжують брати в заручники та вбивати цивільних, – Генштаб
Повідомляється, що окупанти взяли Маруняка в заручники "для перестраховки".
У Маруняка все нормально, вони в нього переночували. Це він ніби в заручниках в них був для перестраховки. Зараз вони базуються в школі в Старій Збур'ївці. В Новій Збур'ївці стоять в Будинку культури. Ситуація взагалі стабільно напружена,
– сказав Бабич.
- Російські війська тимчасово окупували Херсон. Ворог проводить на Херсонщині дезінформацію населення.
- Також окупанти викрадають людей, проводять обшуки та займаються мародерством.
До речі – Плата за зраду: українці "подякували" главі прикордонників Білорусі: дивіться відео