Пожар именно на заповедной Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

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Территория косы временно оккупирована россиянами, не тушащими пожар. Местные жители не могут погасить ее самостоятельно, поскольку у них забрали технику и горючее.

Под угрозой уничтожения уникальный природный памятник

Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, площадь которого составляет более 60 гектаров, многолетние деревья, розовые озера, животные.

Также на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, но выезд на материк контролируют российские военные, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей.

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить,

– подчеркнула Людмила Денисова.

Это нарушение сразу четырех Женевских конвенций 1949 и дополнительных протоколов к ним. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека срочно обратилась в Комиссию ООН с просьбой учесть эти факты.



Горит Кинбурнская коса / Фото с телеграм-канала Людмилы Денисовой

Справка. Кинбурнская коса – полуостров в Черном море протяженностью 45 километров. Его омывают Ягорлицкий залив и Днепро-Бугский лиман на стыке Херсонской и Николаевской областей. Коса сочетает в себе песчаные дюны, хвойные и дубовые леса, уникальных представителей флоры и фауны и соленые, розовые озера.

Что известно о ситуации на Кинбурнской косе:

Режиссер общественной организации Kinburn Camp Евгений Лютер подчеркнул, что Кинбурнская коса давно не видела подобных пожаров.

Даже в 2001 году, когда выгорело 1 100 гектаров, пожар был меньше по масштабу.

Пока неравнодушные привозят помощь на Кинбурнскую косу катером: и продукты для людей, и топливо, и запчасти к пожарным машинам.

Люди привозят все, что могут собрать, однако этого мало. Поэтому активисты обратились за помощью к небезразличным.

Карта для сбора средств на продукты и медикаменты: 5363 5420 1443 5573 (Александр Овсянкин); Карточка для сбора средств на горючее: 4441 1144 5016 0609 (Артем Скоробогатов). В назначении платежа просят указывать "на бензин для пожара" или "на бензин для косы".

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