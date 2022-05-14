Пожежі саме на заповідній Кінбурнській косі тривають більш ніж тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

До теми Окупанти нещадно обстрілюють Миколаївщину: за добу знову є загиблі та поранені

Територія коси тимчасово окупована росіянами, які не тушать пожежу. Місцеві жителі не можуть загасити її самостійно, оскільки в них позабирали техніку та пальне.

Під загрозою знищення унікальна природна пам'ятка

Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, площа якого сягає понад 60 гектарів, багаторічні дерева, рожеві озера, тварини.

Також на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, але виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців.

Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити,

– наголосила Людмила Денісова.

Це порушення одразу чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них. Тож Уповноважена Верховної Ради з прав людини терміново звернулася до Комісії ООН з проханням врахувати ці факти.



Горить Кінбурнська коса / Фото з телеграм-каналу Людмили Денісової

Довідка. Кінбурнська коса – це півострів у Чорному морі протяжністю 45 кілометрів. Його омивають Ягорлицькі затоки та Дніпро-Бузький лиман на стику Херсонської та Миколаївської областей. Коса поєднує у собі піщані дюни, хвойні та дубові ліси, унікальних представників флори та фауни та солоні, рожеві озера.

Що відомо про ситуацію на Кінбурнській косі:

Режисер громадської організації Kinburn Camp Євген Лютер наголосив, що Кінбурнська коса давно не бачила таких пожеж.

Навіть у 2001 році, коли вигоріло 1 100 гектарів, пожежа була меншою за масштабом.

Наразі небайдужі привозять допомогу на Кінбурнську косу катером: і продукти для людей, і паливо, і запчастини до пожежних машин.

Люди привозять все, що можуть зібрати, однак, цього мало. Тож активісти звернулися за допомогою до небайдужих.

Картка для збору коштів на продукти та медикаменти: 5363 5420 1443 5573 (Олександр Овсянкін); Картка для збору коштів на пальне: 4441 1144 5016 0609 (Артем Скоробогатов). У призначенні платежу просять вказувати "на бензин для пожежки" або "на бензин для коси".

Тим часом – Росія перекинула на Зміїний ППО "Панцир" і "Тор-М2": дивіться відео