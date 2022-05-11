Вогонь охопив уже майже 4 тисячі гектарів лісів на Кінбурнській косі. Пожежа лютує на межі Херсонської та Миколаївської областей.

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Активісти оголосили про збір коштів

Про стихійне лихо повідомив активіст Євгеній Лютер. Він наголосив, що на території Кінбурнської коси залишаються люди, яким потрібна допомога. Крім того, суттєво бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь.

Зараз активісти максимально намагаються мобілізувати свої зусилля для того, щоб знайти паливо та продукти. Наприклад, з Одеси постачають і продовольство, і паливо і запчастини до пожежних машин.

Допомогу на Кінбурнську косу привозять катером. Небайдужі привозять все, що можуть зібрати, однак, на жаль, цього мало, тому активісти звертаються за допомогою до небайдужих.

Картка для збору коштів на продукти та медикаменти:

5363 5420 1443 5573 (Олександр Овсянкін);

Картка для збору коштів на пальне:

4441 1144 5016 0609 (Артем Скоробогатов). У призначенні платежу просять вказувати "на бензин для пожежки" або "на бензин для коси".

Пожежа на Кінбурнській косі: дивіться відео

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Пожежі на Херсонщині: головне

Зараз палає значна частина тимчасово окупованої території. Від 6 травня поблизу Гладівки в Скадовському районі на Херсонщині палають ліси. Через це люди фактично задихаються, тому що дим від пожежі іде прямо в село.

Також зараз палають ліси біля сіл Геройське та Іванівка. У місцевому лісництві кажуть, що гасити пожежу нікому, тому люди борються зі стихією своїми силами.

Очільник Чукалівської сільської ради Олександр Мусієнко заявив, що ліси палають по всій території Херсонщини, але окупанти забороняють гасити вогонь.

Зауважте! Більша частина території Херсонської області зараз перебуває під російською окупацією. Зараз загарбники докладають усіх зусиль, щоб вийти на адміністративні межі області. Та наші воїни дають потужний опір окупантам та руйнують їхні плани. Актуальну інформацію про перебіг бойових дій читайте тут.

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