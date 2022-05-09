Вогонь палає уже третій день. Через пожежу село Гладківка фактично в диму.

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Люди майже не мають чим дихати

Через потужну лісову пожежу, яка вже триває третій день, мешканці села Гладківка фактично не мають чим дихати, адже через вогонь у повітря здійнявся величезний стовп диму, який накриває усе село.

Пожежа в Гладківці: дивіться відео

Окупанти забороняють гасити ліси

Також зараз палають ліси біля сіл Геройське та Іванівка. У місцевому лісництві кажуть, що гасити пожежу нікому, тому люди борються зі стихією своїми силами.

Очільник Чукалівської сільської ради Олександр Мусієнко заявив, що ліси палають по всій території Херсонщини, але окупанти забороняють гасити вогонь.

Останні новини з тимчасово окупованої Херсонщини

Російські окупанти викрали сільського голову Чорнобаївки та його заступника. Голова села після полону у важкому стані, а його заступник досі в окупантів. Натомість окупанти призначили "свого голову Чорнобаївки", з яким місцева влада відмовилася співпрацювати.

На тимчасово окупованій території росіяни поширюють фейки про нібито те, що Україна "покинула" своїх громадян.

Російські загарбники планують заборонити на території окупованої Херсонщини доступ до соціальних мереж. Мовиться про інстаграм та фейсбук, бо вони нібито "дестабілізують ситуацію".

Окупанти зараз планують вийти на адміністративні межі Херсонської області, однак опір наших захисників руйнує їхні плани. Однак на територіях, які в окупації, росіяни влаштовують буквально терор. Наприклад 6 травня на території області вимкнули мобільний зв'язок.

Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева повідомила, що в підвалах Херсонщини окупанти катують щонайменше 500 людей.

У Херсоні росіяни влаштували "побєдобєсіє" з триколорами та радянськими прапорами до 9 травня. Вони ледве зібрали кілька десятків людей, однак пропагандисти уже поспішили знімати "сюжети" про "побєдобєсіє" на окупованій території.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що росіяни хочуть змусити воювати проти Збройних Сил ув'язнених.

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