Військовослужбовці Росії влаштували святкування пропагандистського "Дня перемоги" 9 травня. Для цього у парку Слави росіяни ледь зібрали людей, які були готові підіймати стяги вже неіснуючої держави та країни-агресорки.

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У підконтрольному росіянам Херсоні організували ходу "Безсмертного полку". Вийшов на нього і призначений Росією голова обладміністрації ексмер Херсона Сальдо.

Зверніть увагу! Загальних планів зйомки горе-парад не має – тільки укрупнені, щоб не показувати справжніх масштабів (а вони мізерні). Зазвичай у Херсоні на святкування були тисячі людей в колоні.

Імпровізований "парад" з купкою людей, звичайно ж, транслюють російські пропагандистські канали.

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Раніше повідомлялося, що для "переможного" мітингу привезуть людей з Криму.

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У Херсонській області також намагаються організувати "святкування" 9 травня, проте майже безуспішно. Як і в Херсоні, в Новій Каховці теж відбулися дуже сумнівні урочистості. Та зібрання навіть порівняно із Херсоном, було крихітним – на "святкування" прийшло всього кілька людей.

У Новій Каховці також намагалися влаштувати святкування "Дня перемоги" / Фото Новокаховська рада

У Новій Каховці також намагалися влаштувати святкування "Дня перемоги" / Фото Новокаховська рада

У Новій Каховці також намагалися влаштувати святкування "Дня перемоги" / Фото Новокаховська рада

Важливо розуміти, що росіяни не зацікавлені в проведенні свят для того, щоб підняти настрій мешканцям чи отримати їхню прихильність. Це все робиться виключно для російських ЗМІ, які перетворюють крихітний "парадик" в "масштабний парад визволення та перемоги" на кремлівському телебаченні. Усі, хто сприяє цьому та підтримує "святкування" – зрадники України, які нестимуть відповідальність за свої вчинки.

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