Генпрокурор в соцсети Х, ранее известной как твитер, отметил, что это преступление произошло, когда наш защитник решил сдаться в плен россиянам. Подобные действия с казнью украинских военнопленных оккупанты совершали уже не впервые.

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Что известно о казни украинского воина

Костин рассказал, что Офис генпрокурора получил информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих. А взамен оккупанты приказали убить их с исключительной жестокостью – путем обезглавливания.

Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор – не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима,

– пояснил генпрокурор.

Он также отметил, что эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

"Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста", – призвал Костин.

Что добавили о казни в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора также добавили, что это военное преступление произошло в Волновахском районе Донецкой области.

Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника,

– говорится в заметке.

Сейчас, как отметили прокуроры, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих России к совершению этого преступления", – написали в Офисе генпрокурора.

Обратите внимание! Прокуроры добавили, что такие действия россиян являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.