Генпрокурор у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, зазначив, що цей злочин стався, коли наш захисник вирішив здатися у полон росіянам. Подібні дії зі стратою українських військовополонених окупанти вчиняли вже не вперше.

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Що відомо про страту українського воїна

Костін розповів, що Офіс генпрокурора отримав інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. А натомість окупанти наказали вбити їх з винятковою жорстокістю – шляхом обезголовлення.

Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму,

– пояснив генпрокурор.

Він також зауважив, що ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

"Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", – закликав Костін.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала, що в період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 росіяни стратили 32 українських військовополонених. Це, за словами голови місії Даніель Белль, є рекордно високою кількістю порівняно з попередніми місяцями російської агресії.