Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что на территории Украины находится 474 тысячи российских оккупантов. До 2024 года этот показатель колебался.

Смотрите также Россияне усиливают разведку на юге: какой механизм задействовали

Россия формирует резервы

По словам Скибицкого до начала 2024 года количество российских захватчиков на территории Украины колебалась в пределах 450 – 460 тысяч военных

Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных,

– отметил он.

Скибицкий объяснил, что Россия наращивает войска за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений. Заместитель начальника ГУР добавил, что Россия ускоряет выпуск профессиональных военных. В частности, говорится об артиллеристах и танкистах.

Актуальные потери России на 2 апреля 2024 года

С 24 февраля 2022 года у врагов потери составляют 443 660 бойцов. Однако их количество может быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

В общем, Россия потеряла: