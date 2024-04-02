Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что применение небольшого количества дронов означает сосредоточенность россиян на конкретных целях. Таким образом оккупанты усиливают разведку на юге Украины.

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Усиление разведки

Небольшое количество дронов с четким направлением, без различных маневров, свидетельствует о сосредоточенности россиян на конкретных целях. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, это означает результаты разведывательной деятельности. Она усилена увеличенным количеством использования беспилотных разведчиков.

"Один из таких разведчиков – это "Форпост", он шел из акватории Черного моря, но он не только разведчик, а разведывательно-ударный дрон, который может нести с собой ракеты. Именно поэтому он был уничтожен еще над акваторией Черного моря – очень далеко, без подхода к побережью", – прокомментировала Гуменюк.

Важно! Воздушные Силы 1 апреля уничтожили самый дорогой российский беспилотник "Форпост". Этот дрон сбила Одесская зенитно-ракетная бригада в акватории Черного моря.

Удары 2 апреля

Самое главное, что в этой атаке не пострадали люди. Энергетики проводят восстановительные работы.

"На юге Днепропетровской области было сбито 3 дрона. Далее передали эстафету коллегам и все 9 дронов были уничтожены", – отметила Гуменюк.

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