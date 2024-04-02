Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что применение небольшого количества дронов означает сосредоточенность россиян на конкретных целях. Таким образом оккупанты усиливают разведку на юге Украины.
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Усиление разведки
Небольшое количество дронов с четким направлением, без различных маневров, свидетельствует о сосредоточенности россиян на конкретных целях. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, это означает результаты разведывательной деятельности. Она усилена увеличенным количеством использования беспилотных разведчиков.
"Один из таких разведчиков – это "Форпост", он шел из акватории Черного моря, но он не только разведчик, а разведывательно-ударный дрон, который может нести с собой ракеты. Именно поэтому он был уничтожен еще над акваторией Черного моря – очень далеко, без подхода к побережью", – прокомментировала Гуменюк.
Удары 2 апреля
Самое главное, что в этой атаке не пострадали люди. Энергетики проводят восстановительные работы.
"На юге Днепропетровской области было сбито 3 дрона. Далее передали эстафету коллегам и все 9 дронов были уничтожены", – отметила Гуменюк.
Последние атаки на Юге Украины
- Ночью 31 марта оккупанты применили комбинированную атаку на юг Украины. Силы ПВО уничтожили 8 дронов, которые атаковали Одесскую область, однако обломки одного из них вызвали пожар на одном из энергообъектов в регионе.
- Также в эту ночь враг во время дроновой атаки на Юге бил ракетами. По Херсонской области враг направил, вероятно, баллистическую ракету "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59 из района Черного моря.
- В ночь на 30 марта россияне в очередной раз запустили "Шахеды" по территории Украины. Украинские военные в Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях почти три часа "охотились" на вражеские дроны-камикадзе.