Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що застосування невеликої кількості дронів означає зосередженість росіян на конкретних цілях. В такий спосіб окупанти посилюють розвідку на півдні України.
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Посилення розвідки
Невелика кількість дронів з чітким спрямуванням, без різноманітних маневрувань, свідчить про зосередженість росіян на конкретних цілях. За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, це означає результати розвідувальної діяльності. Вона посилена збільшеною кількістю використання безпілотних розвідників.
"Один з таких розвідників – це "Форпост", він йшов з акваторії Чорного моря, але він не тільки розвідник, а розвідувально-ударний дрон, який може нести з собою ракети. Саме тому він був знищений ще над акваторією Чорного моря – дуже далеко, без підходу до узбережжя", – прокоментувала Гуменюк.
Удари 2 квітня
Найголовніше, що в цій атаці не постраждали люди. Енергетики проводять відновлювальні роботи.
"На півдні Дніпропетровської області було збито 3 дрони. Далі передали естафету колегам і всі 9 дронів були знищені", – зазначила Гуменюк.
Останні атаки на Півдні України
- Вночі 31 березня окупанти застосували комбіновану атаку на південь України. Сили ППО знищили 8 дронів, які атакували Одеську область, однак уламки одного з них спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів в регіоні.
- Також в цю ніч ворог під час дронової атаки на Півдні бив ракетами. По Херсонщині ворог спрямував, ймовірно, балістичну ракету "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59 з району Чорного моря.
- У ніч на 30 березня росіяни вчергове запустили "Шахеди" по території України. Українські військові в Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях майже три години "полювали" на ворожі дрони-камікадзе.