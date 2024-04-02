Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що застосування невеликої кількості дронів означає зосередженість росіян на конкретних цілях. В такий спосіб окупанти посилюють розвідку на півдні України.

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Посилення розвідки

Невелика кількість дронів з чітким спрямуванням, без різноманітних маневрувань, свідчить про зосередженість росіян на конкретних цілях. За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, це означає результати розвідувальної діяльності. Вона посилена збільшеною кількістю використання безпілотних розвідників.

"Один з таких розвідників – це "Форпост", він йшов з акваторії Чорного моря, але він не тільки розвідник, а розвідувально-ударний дрон, який може нести з собою ракети. Саме тому він був знищений ще над акваторією Чорного моря – дуже далеко, без підходу до узбережжя", – прокоментувала Гуменюк.

Важливо! Повітряні Сили 1 квітня знищили найдорожчий російський безпілотник "Форпост". Цей дрон збила Одеська зенітно-ракетна бригада в акваторії Чорного моря.

Удари 2 квітня

Найголовніше, що в цій атаці не постраждали люди. Енергетики проводять відновлювальні роботи.

"На півдні Дніпропетровської області було збито 3 дрони. Далі передали естафету колегам і всі 9 дронів були знищені", – зазначила Гуменюк.

Останні атаки на Півдні України