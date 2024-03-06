Поширюючи подібні фейки, росіяни намагаються досягнути двох цілей. Детальніше про них 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
До теми Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024
Тиск на окуповані території
Росіяни поширюють нові вкиди про нібито свій "масштабний наступ" на Півдні України. Подібна інформація з'являлася зокрема щодо Херсона та Миколаївської області.
Ба більше, росіяни у своїх телеграм-каналах намагалися переконати усіх, що Україна буцімто евакуює держслужбовців з низки міст на Півдні.
Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей,
– наголосила Наталя Гуменюк.
Окупанти, мовляв, показують людям, що їм усе одно доведеться жити із владою, яку нібито "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Крім того, росіяни у такий спосіб намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.
"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – 24 Канал) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – пояснила Гуменюк.
Зокрема, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та зрештою повернулися на вихідні рубежі.
Росіяни посилюватимуть ІПСО: що відомо
- Вже найближчим часом росіяни розпочнуть пропагандистську операцію "Майдан-3". Окупанти планують спекулювати на різних темах, однак у пріоритеті для них зрив мобілізації та розхитування української міжнародної коаліції.
- Операція Кремля є справді масштабною. За даними Головного управління розвідки, на неї виділили 1,5 мільярда доларів. Зокрема, для роботи з телеграм-каналами витратять більш як 250 мільйонів.
- Цікаво, що Росія у будь-який спосіб намагається розхитати ситуацію в Україні. Так, у російських телеграм-каналах розповсюдили інформацію про те, що в Україні буцімто незабаром може трапитися "катастрофа" через поширення туляремії та лептоспірозу. Для "підтвердження" росіяни використали новину про те, що у місті Дубно на місцевому сміттєзвалищі загинув працівник комунальної служби. Хоч сталося це через нещасний випадок, однак росіяни вигадали власну версію, мовляв, труп знайшли випадково та біля нього уже знайшли щурів.