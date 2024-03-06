Поширюючи подібні фейки, росіяни намагаються досягнути двох цілей. Детальніше про них 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Тиск на окуповані території

Росіяни поширюють нові вкиди про нібито свій "масштабний наступ" на Півдні України. Подібна інформація з'являлася зокрема щодо Херсона та Миколаївської області.

Ба більше, росіяни у своїх телеграм-каналах намагалися переконати усіх, що Україна буцімто евакуює держслужбовців з низки міст на Півдні.

Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей,

– наголосила Наталя Гуменюк.

Окупанти, мовляв, показують людям, що їм усе одно доведеться жити із владою, яку нібито "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Крім того, росіяни у такий спосіб намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.

"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – 24 Канал) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – пояснила Гуменюк.

Зокрема, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та зрештою повернулися на вихідні рубежі.

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