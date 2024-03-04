Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації пояснив, що це вкиди окупантів, адже вони бояться дій України. Віталій Кім розповів, що насправді відбувається на тому напрямку.
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Що Кім сказав про вкиди росіян
Посадовець відповів на закиди про те, що нібито державні службовці готуються евакуюватись з Херсонщини.
Щодо вкидів росіян про наступ на Південь. Ще місяць назад казав, що буде активно з березня відбуватися ця їх інформаційна кампанія,
– розповів Віталій Кім.
Він також пояснив, чому люди сприймають цю інформацію й вона поширюється. За словами глави Миколаївської ОВА, це відбувається тому, що Україна будує фортифікаційні споруди, другі-десяті рубежі оборони. Через це мешканці думають, що влада мовчить, і ми готуємось до оборони.
"Насправді – ні. Насправді ми (військові) це мали побудувати ще 2014 – 2022 року, але були зайняті… Тому є команда ОВА долучитись, допомогти та побудувати це швидко і зараз, тому що ми можемо. Це стосується всіх ОВА. Тому зараз ми активно будуємо ці фортифікаційні споруди", – розповів посадовець.
За його словами, очільники ОВА зменшили кількість до оптимально необхідного, щоб менше залучити земель фермерів. Віталій Кім пояснив, що це мало з'явитись ще давним-давно.
"Тому ніякої "зради" немає, ніякого наступу немає. Вони це вкидають, бо бояться, що ми, можливо, будемо щось робити. А я думаю, що будемо, але це не точно", – заінтригував Кім.
Що сказав Кім у відповідь на вкиди росіян: дивіться відео
Що заявили російські пропагандисти про Південь
- Центр протидії дезінформації 3 березня пояснив, що Росія проводить дезінформаційну кампанію про дезінформацію щодо ситуації на Півдні.
- Так, російська пропаганда заявила, що нібито відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом Росії". У Центрі заявили, що ця інформація пропагандистів не відповідає дійсності.
- Українські фахівці пояснили, що це російські фейки. Мета Кремля – посилити паніку. Насправді у росіян немає ресурсів для наступу на Херсон.