Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що на території України перебуває 474 тисячі російських окупантів. До 2024 року цей показник коливався.

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Росія формує резерви

За словами Скібіцького до початку 2024 року кількість російських загарбників на території України коливалась у межах 450 – 460 тисяч військових

Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових,

– зазначив він.

Скібіцький пояснив, що Росія нарощує війська за рахунок формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів. Заступник начальника ГУР додав, що Росія прискорює випуск фахових військових. Зокрема, мовиться про артилеристів та танкістів.

Актуальні втрати Росії на 2 квітня 2024 року

З 24 лютого 2022 року у ворогів втрати становлять 443 660 бійців. Проте їхня кількість може бути більшою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

Загалом, Росія втратила: