Российские военные вели списки преступников, которые уничтожили украинскую технику: документы

Командиры захватническо-мародерских войск обещали своему личному составу дополнительные выплаты в случае уничтожения техники ВСУ и территориальной обороны. Из-за этого военные преступники старались старательно записывать все свои "геройства".

По данным источников 24 канала в разведке, почти каждое подразделение ВС РФ, которое принимает участие в войне в Украине, имеет боевые листки и списки боевиков, которые якобы нанесли поражение технике нашего государства. Захватчики тщательно записывают дату, место и время, а также данные военного, причастного к уничтожению танка, БМП, пикапа или иной единицы техники.

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Фактически россияне документируют свои преступления. Поэтому, по крайней мере некоторые из оккупантов в случае попадания в плен, уже не смогут рассказывать о том, как они "даже не успели пострелять".

В Киевской области свирепствовали буряты

Согласно бумагам, которые захватили украинские военные в результате боев и освобождения временно оккупированных территорий Киевской области, под столицей враг удерживал свои самые элитные группировки.

Так, в районе Макарова и частично на участке Житомирской трассы дислоцировалась вторая батальйонно-тактическая группа войск РФ, в состав которой входили боевики 37 отдельной мотострелковой бригады.

Это официальное бандформирование ВС РФ во время боев под Киевом потеряло почти половину своего личного состава, а комбата Юрия Медведева озлобленные солдаты переехали танком. Более чем за месяц боев захватчики из 37 ОМБр якобы уничтожили 34 единицы техники украинских войск. Впрочем, не понятно, можно ли считать эти данные реальными, или оккупанты намеренно вносили информацию и повышали свою эффективность на бумаге.

Однако, даже если оккупанты правдиво отчитывались о своей деятельности, с учетом их вооружения и количества – 1 500 человек – 37 отдельная мотострелковая бригада показала себя чрезвычайно слабой.

Список военных преступников, якобы причастных к уничтожению украинской техники

В бумагах, которые оставили после себя оккупанты, указано, что украинскую бронетехнику, пикапы и грузовики якобы уничтожили:

Каркин Андрей Александрович;

Кожин Дмитрий Дмитриевич;

Демчук Евгений Викторович;

Дубинин Владимир Николаевич;

Аносов Александр Сергеевич;

Галушко Василий Александрович;

Жугдуров Беликто Борисович;

Дроздов Сергей Юрьевич;

Гуралев Андрей Андреевич;

Махутов Андрей Кириллович;

Неустроев Николай Николаевич;

Воронин Николай Сергеевич;

Бугранов Денис Эмирович;

Саргаев Валерий Валентинович;

Захаров Максим Дмитриевич;

Максимчук Александр Александрович;

Игумнов Александр Яковлевич;

Цыденов Жамьян Владиславович;

Сиренов Улзы Батоевич;

Белобородов Алексей Александрович;

Ракжуров Александр Вячеславович;

Семенов Заир Зоригтоевич;

Гатапов Эрдини Бато-Жаргалович;

Трофимов Владимир Владимирович;

Агафонов Марк Алексеевич;

Гомзяков Михаил Андреевич;

Верхушин Вячеслав Николаевич;

Решетником Владимир Васильевич;

Нуриев Валерий Сергеевич;

Сулейманов Магомедмирза Магомедрасулович;

Горский Александр Александрович;

Владимиров Никита Евгеньевич;

Леснеев Леонид Алексеевич;

Ванданов Анатолий Александрович;



Списки российских военных, которые якобы уничтожили в бою украинскую технику / Фото источников 24 канала

Большинство из этих оккупантов уже никогда не сможет нажать на спусковой крючок, поскольку их доедают упитанные макаровские собаки. Однако, некоторые террористы смогли выжить и были выведены за пределы Киевской области в Беларусь. Скорее всего, остатки 37 ОМБр сейчас пытаются дополнить новым пушечным мясом с последующей переброской в Харьковскую область или на Донбасс.