Российские военные захватили здание полиции в Городне для своей базы

Вражеские оккупанты заняли помещение полиции Городнянской общины. По их словам, там будет размещаться их военная полиция.

Такую информацию в своем видеообращении сообщил Богдан Андрей Иванович, городской голова Городнянской ТО.

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Богдан рассказал, что городскому совету Городнянской ТО сказали, что в помещении полиции будет расположена российская военная полиция. Городской совет продолжает работать в своем помещении в обычном режиме. Сейчас мы работаем над возобновлением электроэнергии в селах, добавил городской голова.

Ранее сообщалось, что 9 марта электроэнергию удалось восстановить во Владимирском старостинском округе. Остается без света один населенный пункт и половина села. Заметим, что проблем с поставкой продуктов нет, в общину привозят молоко, яйца, пекут хлеб, но есть проблемы с поставкой лекарств.

У кого дома есть лекарства, которые можно еще использовать, принесите его нашим волонтерам. Они будут их использовать на нужды других,

– сказал Богдан.

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