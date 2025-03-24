Недавно такая штурмовая группа россиян "познакомилась" с украинскими FPV-дронами в селе Федоровка Запорожской области. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что без украинцев в тылу врага, которые помогают ВСУ, этого бы не произошло.

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Детали неудачной российской маскировки

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что в районе села Федоровка активно работают Силы специальных операций. Это целый ряд подразделений, которые общаются между собой и координируют свои действия по ударам беспилотниками.

В этом украинским военным помогают украинцы, которые живут в оккупации близко к линии фронта. Для россиян там настоящий ад, ведь они не могут скрыть свои действия, поэтому активно маскируются под гражданский транспорт.

С помощью таких средств перевозки (например, гражданские грузовики) оккупанты перевозят боекомплекты и живую силу. Так, вражеские штурмовые бригады двигались в сторону линии фронта, замаскированные под бригаду скорой помощи.

Не доехали, наши знали, как их встретить, было понимание, каким маршрутом будут двигаться. "Размаскировали" всех до состояния 200-х. Уже российская оккупационная власть начала жаловаться, якобы, атаковали "медицинских работников",

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что последняя неделя была очень "яркой" для оккупантов, ведь украинцы активно помогают наносить удары Силам обороны, а также подрывать россиян на временно оккупированных территориях. Информация от украинцев на ВОТ для наших защитников приносит большую пользу.

К слову, оккупационные войска маскируются не только под технику. 16 марта в Скадовске в детском лагере "Орленок" прогремел взрыв, там скрывался вражеский личный состав. После удара потери россиян составили более 10 "двухсотых" и несколько десятков "трехсотых".